День народження великого запорізького артиста Олександра Гапона

Деталі липня 04, 2017

Олександр Гапон - народний артист України,

почесний громадянин міста Запоріжжя, кавалер орденів Запорізької обласної ради «За заслуги перед Запорізьким краєм» І та ІІ ступеня та державного ордену «За заслуги» ІІІ ступеня працює у Запорізькому обласному академічному музично-драматичному театрі ім.В.Магара з 1962 року. Впродовж творчої діяльності зіграв понад 150 ролей. 4 липня відсвчткував 77-ий день народження. Вітаємо!