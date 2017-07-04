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День народження великого запорізького артиста Олександра Гапона

Деталі
липня 04, 2017

Олександр Гапон - народний артист України,

почесний громадянин міста Запоріжжя, кавалер орденів Запорізької обласної ради «За заслуги перед Запорізьким краєм» І  та ІІ ступеня та державного ордену «За заслуги» ІІІ ступеня  працює у Запорізькому обласному академічному музично-драматичному театрі ім.В.Магара з 1962 року. Впродовж творчої діяльності зіграв понад 150 ролей. 4 липня відсвчткував 77-ий день народження. Вітаємо!

 

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