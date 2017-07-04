Найстаріша жінка України

Деталі липня 04, 2017

Христина Нагорна – 117річна(!) мешканка села Жадове Семеніського району Чернігівської області – найстарша жінка України.

Жінка все життя мешкає в рідному селі. Чотири рази була заміжньою, але свого прізвища не міняла. Народила одну дочку, має четверо онуків, дванадцять правнуків . Баба Христя була відомою не тільки в районі, а й за його межами — знімала ляк, пристріт, лікувала болячки, а ще ворожила на картах.

У сто років ще тримала корову, а в 110 років ще порала город, розводила кролів, птицю. Любила шити і плести, але здоров'я очей вже не дає їй займатися улюбленим заняттям — майже не бачить. Минулого року потрапила до Національного реєстру рекордів України як «найстарша жінка в Україні» — вік 116 років.