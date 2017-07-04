Мелітопольська модель взяла участь в зйомках

Деталі липня 04, 2017

Мелітопольська модель Катерина Решетнікова взялаучасть в зйомках ролика на пісню «Один день» популярного дуету Kishe & Osadchuk. Ролик презентували зовсім недавно, але він вже набрав майже триста тисяч переглядів. Зйомки кліпу проходили в турецькому місті Кемер, де відбувся один з етапів конкурсу «Королева України - 2017». Саме учасниці конкурсу стали актрисами в новому відео, в їх числі і дівчина з Мелітополя Катерина Решетнікова.