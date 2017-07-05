Wednesday, July 05, 2017
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Субвенція для ветеранів АТО і сімей загиблих

Деталі
липня 05, 2017

Для Запорізької області з державного бюджету надійшла субвенція на виплату грошової компенсації для сімей загиблих бійців, а також для осіб, інвалідність яких настала внаслідок поранення  в антитерористичній операції і які потребують поліпшення житлових умов.
За повідомленням Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, обсяг субвенції, передбаченої на 2017 рік, становить 1 млн 56 млн грн. На ці кошти планується придбати по одній квартирі в Василівському та Веселівському районах області.
Крім субвенції з державного бюджету на 2017 рік з обласної казни передбачено 2,7 млн грн для надання грошової компенсації інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, і які потребують поліпшення житлових умов.
Всього з 2014 по 2016 рік включно в Запорізькій області придбано 33 квартири на загальну суму 17,3 млн грн, з них з обласного бюджету виділено 3,7 млн грн.
Як повідомляють в облдержадміністрації, Запорізька область є першою в Україні, яка надає таку допомогу інвалідам III групи з числа учасників АТО.
За детальними роз'ясненнями про порядок отримання компенсації слід звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації, інформує прес-служба облдержадміністрації.

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