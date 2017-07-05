Запорізькі бібліотеки

Деталі липня 05, 2017

Міські бібліотеки у Запоріжжі в літній період продовжують активно працювати на майданчиках міста в рамках реалізації масштабного міського проекту «Культура і мистецтво - назустріч кожному».

Зокрма, 6 липня о 18.00 бібліотека для дітей № 6 запрошує юних запорожців, їх батьків і всіх бажаючих на захід «Весела скарбничка дитячих пісень». Дітлахи розгадуватимуть літературно-музичні загадки, позмагаються у конкурсі-караоке, продемонструють свої танцювальні та вокальні таланти, подарують малюнки скрипковому ключу.Захід проходитиме за адресою: вул. Олімпійська, 10.