Thursday, July 06, 2017
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Фотоконкурс

Деталі
липня 06, 2017

Наш фотоальбом: «Дитинство, куди ти біжиш?»
Поважний вік… Де він тільки узявся!


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У листі з села Гюнівка Великобілозерського району аж чотири світлини. Авторка, Раїса Іванівна Бондаренко, представилась як «читачка вашої прекрасної газети з 1954 року». Понад шість десятиліть із «Запорізькою правдою»! Факт, гідний Книги рекордів України… Хіба ми можемо відмовити Раїсі Іванівні в її проханні? Щоправда, для чотирьох знімків у «Нашому фотоальбомі» замало місця. Зате побажання читачки розмістити їх ще й в Інтернеті ми виконали б у будь-якому випадку. Адже кожен номер «Запорізької правди» через певний час після виходу з друкарні з’являється у форматі .pdf на офіційному сайті www.zp-pravda.info. До інфо-стрічки доступ вільний, а передплата на повністю ідентичну друкованій електронну версію газети коштує 10 гривень на місяць. Наш сайт читають не лише в Україні, а й у США, Австралії ба навіть… Ісландії. «Запорізьку правду» (у тому числі знімки в «Нашому фотоальбомі») знає весь світ! У різних куточках планети побачать цей лист Раїси Іванівни Бондаренко:

 

- У липні моїй найстаршій дочці Аллі виповнюється 60 років. Поважний вік… І де він тільки так швидко узявся!
У мене три дочечки, всі – педагоги. Старші дві – учительки початкових класів, а найменша – педагог дошкільного виховання. І Алла, і середульша Таня, і наймолодша Валя виховують підростаюче покоління. Усе життя з дітьми!
Наша родина дружно святкуватиме ювілей Алли. Ми всі бажаємо їй гарного настрою, і щоб Бог послав здоров’ячка!
Редакція «Запорізької правди» приєднується до привітань. І чекає на нові світлини дітлахів. Пригадайте власне дитинство – зі старим знімком… Або надішліть нинішні фото ваших дітей чи онуків – щоб закарбувати скороминучі дні їхнього дитинства. Підлітки, які захоплюються фотографією, теж можуть пропонувати до нашого альбому «селфі» або знімки ровесників. До світлин додайте короткий коментар. Найкращим юним авторам і маленьким героям найоригінальніших знімків ми подаруємо квитки до цирку.
Знімки й листи направляйте до редакції «Запорізької правди» на адресу 69600, м.Запоріжжя, МСП, пр.Соборний, 152 або на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

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