Thursday, July 06, 2017
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під час пожежі травмувався 70-річний чоловік

Деталі
липня 06, 2017

5 липня о 17:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася по вул. Кооперативна в садовому товаристві «Світанок-2000» с. Привітне Запорізького району.
На ліквідацію прибули місцева пожежна охорона с. Широке та пожежно-рятувальний підрозділ з м. Запоріжжя.
Як з’ясувалося, горів дачний будинок на площі 60 кв. м. На пожежі травмувався чоловік. 70-річний постраждалий отримав опіки обох верхніх кінцівок, від госпіталізації відмовився.
О 18:43 рятувальники пожежу локалізували, а о 20:02 повністю ліквідували.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 вогнеборців. Від МПО Широке залучалися 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.

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