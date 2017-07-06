під час пожежі травмувався 70-річний чоловік

Деталі липня 06, 2017

5 липня о 17:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася по вул. Кооперативна в садовому товаристві «Світанок-2000» с. Привітне Запорізького району.

На ліквідацію прибули місцева пожежна охорона с. Широке та пожежно-рятувальний підрозділ з м. Запоріжжя.

Як з’ясувалося, горів дачний будинок на площі 60 кв. м. На пожежі травмувався чоловік. 70-річний постраждалий отримав опіки обох верхніх кінцівок, від госпіталізації відмовився.

О 18:43 рятувальники пожежу локалізували, а о 20:02 повністю ліквідували.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 вогнеборців. Від МПО Широке залучалися 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.