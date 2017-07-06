Thursday, July 06, 2017
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Прогноз погоди 06-08 липня

Деталі
липня 06, 2017

Прогноз погоди на 06 липня 2017 року

по Запорізькій області

Мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 22 - 27о.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 12-14о, вдень 24-26о.


Прогноз погоди на 07 – 08 липня 2017 року 


по Запорізькій області
07.07.17 - Мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, місцями гроза, шквал, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північний, 7-12 м/с, під час шквалу 15-20 м/с, температура повітря вночі 12-17о, вдень 22-27о.
08.07.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 11-16о, вдень 23-28о.

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