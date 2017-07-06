Thursday, July 06, 2017
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Початок ІІ-го півріччя 2017-го навчального року

Деталі
липня 06, 2017

З 03-04.07.2017 року у військовій частині 3029 Південного ОТО були проведенні заходи щодо початку II-го півріччя навчального року. Заходи традиційно розпочались зі стройового огляду та мітингу на якому командир полку поставив завдання особовому складу на поточний період. Після чого, були розпочаті комплексні заняття щодо дотримання заходів безпеки під час виконання різноманітних завдань військової служби. Одночасно на двох військових містечках 9-го полку оперативного призначення було створено по 11 учбових місць, облаштованих всіма необхідними засобами для проведення теоретичних та практичних занять. Метою цих занять є ознайомлення бійців з умовами дотримання заходів безпеки під час виконання різноманітних завдань військової служби та вдосконалення бойових навичок особового складу.
Кожен з керівників учбових місць наводив приклади які можуть при не дотриманні за собою нести певні негативні наслідки, бійцям наочно показали різницю як «ВІРНО» та «НЕ ВІРНО» виконувати різноманітні завдання. Після чого в пам’яті це відкладається не лише на період служби, а й на все життя. Адже міри безпеки присутні в кожній галузі та їх незнання або нехтування може дорого коштувати здоров’ю і навіть життю.
«Ми з товаришами тільки що приймали участь на навчальному місці із психологом та виконували вправу з надавання психологічної допомоги потерпілому у разі надзвичайної ситуації, коли складно адекватно реагувати на те, що відбувається навколо. Я опанував для себе декілька прийомів, за допомогою яких можна заспокоїти людину, яка поводить себе неадекватно. Це дуже корисні знання!» - поділився враженнями солдат Сергій Первухін.
Командування частини зазначило, що результати минулого навчального півріччя є більш ніж добрі, але завжди є над чим працювати, та що вдосконалювати. «Важко в навчанні – легко у бою. Нехай бій завжди буде учбовий.» - привітавши особовий склад, зазначив командира полку полковник Олександр Хоменко.

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