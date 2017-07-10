Власники землі мають нести відповідальність, а фермерів необхідно підтримати

Деталі липня 10, 2017

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення потрібно знімати – це твердження, проти якого практично ніхто не виступає. Дискусію викликають умови та передумови.

Обіг земель с/г призначення має дати розвиток селу, фермерству і при цьому має гарантувати, що родючість земель буде відновлюватися, а власність буде захищеною.

Про це йшлося під час круглого столу «Формування ринку землі в Україні. Як земельна реформа позначиться на розвитку сільських територій?», яка відбулась 05 липня у Запоріжжі і був організований Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб в Україні спільно з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу.

«З точки зору науки, є три ключові моменти, які мають бути враховані при знятті мораторію: (1) землі потрібний ефективний власник, (2) земля є специфічною власністю, це не автомобіль, наприклад, і (3) власник землі має нести відповідальність за її ефективне використання», - окреслив межі обговорення Володимир Надикто, проректор з наукової роботи Таврійського державного агротехнологічного університету (ТДАТУ).

Юрій Прус, начальник науково-дослідної частини ТДАТУ, зазначив, що, враховуючи вік сьогоднішніх власників земельних паїв, за 10 років в Україні буде 70% нових власників землі, а через 20 років оновиться персональний склад 100% власників с/г земель. Цей природний процес старіння людей вимагає швидкого скасування мораторію на обіг земель. «Але не за будь-яких умов! Не може бути монополії на володіння землею, обов’язково потрібно виховувати відповідальність власників, щоб родючість землі та якість грунтів не погіршувалася, у тому числі вживати усіх заходів впливу»», - акцентував Володимир Надикто.



В той же час, держава має підтримати ефективного власника, зокрема через механізм пільгового кредитування, - зауважив Анатолій Тиховод, Голова Аграрного союзу України в Запорізькій області, директор ТОВ «Агрофірма «Ольвія».



Всі умови функціонування майбутнього ринку землі мають бути напрацьовані та доведені до учасників земельних відносин заздалегідь:

«Пригадайте початок 90-х, коли тисячі гектарів землі простоювали, бо не було законодавчої бази, яка б врегулювала питання власності та використання цієї землі. От і зараз, без законодавчого врегулювання ані покупець, ані продавець не захищені. Тому законодавча база – в першу чергу. Публічне обговорення та фахова дискусія мають прибрати гострі кути та захистити і всіх учасників, і країну», - узагальнила Катерина Луценко, голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу та сільськогосподарського виробництва Запорізької обласної організації роботодавців АПК, директорка ПОП Агровиробнича фірма «Злагода» Василівського району Запорізької області.



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