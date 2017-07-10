Monday, July 10, 2017
    .
    • .

Made in UA! UkrOpen- українська соцмережа

Деталі
липня 10, 2017

Не поспішайте обирати Facebook чи Twitter після заблокування «ВКонтакте» та «Однокласскики», адже в мережі є чимало цікавих українських платформ.
Допоки українські соціальні мережі ще трохи поступаються таким гігантам як, Facebook, Twitter, Instagram чи «ВКонтакте». Але вже сам факт їхнього існування вартий уваги. Ми зібрали для вас соцмережі made in UA, які вас не розчарують.
UkrOpen
Розробники запевняють, що UkrOpen не скопійована з жодної відомої соцмережі, а написана повністю «з нуля». Цікаво, що в соціальну мережу вбудована пошукова система новин, яка дає змогу не тільки бути в курсі останніх подій, а й обговорювати ці події з користувачами. Зверніть увагу, що реєстрація на ресурсі дозволена користувачам, старшим за 13 років.

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Aнонси

Резонанс

Володимир Буряк: "Реформа охорони здоров'я має бути детально продумана, зважена і прорахована на декілька кроків вперед"

квітня 25, 2017

Важливо

Запорізька область: за добу на воді врятовано 38 - річного чоловіка

липня 04, 2017

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large71

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Цирк 08.06

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 