Made in UA! UkrOpen- українська соцмережа

Деталі липня 10, 2017

Не поспішайте обирати Facebook чи Twitter після заблокування «ВКонтакте» та «Однокласскики», адже в мережі є чимало цікавих українських платформ.

Допоки українські соціальні мережі ще трохи поступаються таким гігантам як, Facebook, Twitter, Instagram чи «ВКонтакте». Але вже сам факт їхнього існування вартий уваги. Ми зібрали для вас соцмережі made in UA, які вас не розчарують.

UkrOpen

Розробники запевняють, що UkrOpen не скопійована з жодної відомої соцмережі, а написана повністю «з нуля». Цікаво, що в соціальну мережу вбудована пошукова система новин, яка дає змогу не тільки бути в курсі останніх подій, а й обговорювати ці події з користувачами. Зверніть увагу, що реєстрація на ресурсі дозволена користувачам, старшим за 13 років.