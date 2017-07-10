У повній бойовій готовності

Деталі липня 10, 2017

6 липня, у 9-му полку оперативного призначення пройшли тактико-стройові заняття з бойової готовності. Метою навчальної тривоги була перевірка здатності військової частини оперативно відреагувати на бойовий сигнал. Нацгвардійці за короткий час провели збір, екіпірувались, привели озброєння та техніку у бойову готовність та висунулись по маршруту в умовний район зосередження. Навчальними цілями цього заходу є удосконалення практичних навичок особового складу військової частини при приведенні у вищі ступені бойової готовності. Також під час тривоги перевіряється дія систем оповіщення, заходи щодо охорони та оборони території частини та погрузка майна на техніку. Після збору та екіпірування бійці частини вирушили до умовного місця зосередження сил противника, де провели тренування з окопування та умовним відбиттям нападу ворожих сил, а також дій щодо виявлення диверсійних груп. По поверненню особового складу до місця постійної дислокації, були підведені підсумки проведеного заняття. командир військової частини 3029 полковник Олександр Хоменко зазначив: «Взагалі цілі заняття досягнуті. Особовий склад усвідомлює порядок дій за сигналом, та діяв відповідно алгоритму. І це не дивлячись на те, що зовсім нещодавно ми прийняли чимале поповнення – 250 молодих нацгвардійців, які донедавна сиділи за партами, і ніколи не тримали в руках автомат. Завдяки таким заходам командири підрозділів можуть реально оцінити рівень морально-психологічної підготовки та виявити сильні та слабкі сторони кожного бійця.»