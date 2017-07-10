Акція! Візьми собаку на роботу-отримаєш подарунок.

Деталі липня 10, 2017

21 липня відбудеться всеукраїнська акція «Візьми собаку на роботу». Акція проходить уже 5-ий рік поспіль з ініціативи компанії Kormotech.

«З кожним роком все більше офісів в цілому світі стають дружні до собак (Dog-Friendly), даруючи радість безперервного спілкування друзів наших менших з своїми господарями. Традиція, що зародилась в США 17 років тому, успішно крокує Україною вже 5 років поспіль, даруючи радість не лише власникам собак, а й усім працівникам, як малих компаній, так і промислових гігантів», - йдеться в повідомленні компанії.

Кожен бажаючий може провести незабутній робочий день в компанії свого вірного кудлатого товариша, подарувавши йому безліч пригод та нових емоцій.

- Головний офіс нашої компанії вже давно дружній до собак, і ми хочемо, щоб хоча б раз на рік усі господарі чотирилапих спробували та зрозуміли, що собака на роботі – це не лише можливість весело провести час з улюбленцем, а й подарувати радість спілкування з собакою усім оточуючим, – зазначає CEO компанії Ростислав Вовк.

Перш, ніж долучитись до акції, її організатори закликають ознайомитися з правилами участі та порадами ветеринарів, аби провести цей день безпечно та комфортно як для собаки, так і для своїх співробітників.

Обов’язково:

1. поцікавтесь у співробітників, чи немає ні в кого алергії на шерсть, аби вберегти чутливих колег від неприємних ситуацій через прихід вашого друга в офіс;

2. отримайте дозвіл у керівництва компанії на участь в акції

Зробіть все можливе, щоб прихід собаки в офіс не став несподіванкою для керівництва та не створив неприємних ситуацій.

Попіклуйтесь завчасно про комфорт свого собаки на роботі.

Не забудьте взяти:

• 2 миски: для їжі та води;

• улюблену іграшку улюбленця;

• пакети для прибирання за собакою;

• ліжечко чи ковдру для відпочинку.

Задля безпеки врахуйте:

• кількість собак в офісі не має перевищувати кількість замкнених приміщень (щоб була змога ізолювати собак один від одного);

• не варто брати з собою собак з яскраво вираженою домінантною особою та собак, у яких триває або щойно завершилась тічка;

• якщо ви працівник харчової промисловості (виробництво, заклади громадського харчування, маєте безпосередній контакт із продуктами харчування та ін.), системи освіти (маєте безпосередній контакт з дітьми), працюєте з транспортними засобами, небезпечним обладнанням чи хімічними засобами, або ж якщо ваше робоче місце може зашкодити собаці чи створити дискомфорт для нього, – краще утримайтесь від участі в акції.

Аби взяти участь у розіграші подарунків, потрібно:

• провести робочий день в компанії свого собаки;

• зробити фото зі своїм собакою та розмістити його у мережі Facebook з хештегами #мійсобаканароботі #клуб4лапи #club4paws;

• зробити допис публічним.

• повідомте компанію «Kormotech» про ваші плани на участь, аби вас (вас, ваше місто та назву компанії, де ви працюєте) могли включити на інтерактивну карту учасників по всій Україні.

Кожен, хто виконає умови акції, візьме участь у розіграші подарунків автоматично.

Перелік переможців буде оприлюднено 24 липня на club4paws.com та сторінках компанії «Kormotech» у соціальних мережах. Слідкуйте за оновленнями!

У вас все ж виникли запитання? Пишіть на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. !">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. !

Запрошуємо наших читачів долучитися до акції і розповісти про власний досвід робочого дня, проведеного спільно із кудлатим другом. Ваші звіти ми опублікуємо на інформаційних ресурсах «Запорізької правди» - на шпальах газети, сторінках у соцмережах та на сайті.