Старовинна болгарська церква

Деталі липня 11, 2017

У селі Мануйлівка Приморського району Запорізької області мріють відновити церкву 19 століття, побудовану болгарськими поселенцями у візантійському стилі . Зараз від неї залишилися тільки стіни, але її нові розпорядники хочуть відновити її первісний вигляд. Ініціативна група звертається до місцевих жителів і просить всіх, у кого збереглися старі фото церкви, побудованої в 1871 році, надати візуальні матеріали для відновлення вигляду будівлі.