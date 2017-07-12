Запорізькі юні кінологи

Деталі липня 12, 2017

У Запоріжжі розвивається дитяча секція кінологічного спорту під патронатом Запорізького обласного управління ТСУ. Нещодавно відбулися змагання юних кінологів. За результатами заходу присвоєно спортивні розряди зі спорту з собаками. Так, нинішнього року чотири учасники отримали третій юнацький розряд, двоє повторили минулорічний результат і четверо отримали на щабель вище - другий дорослий розряд. Вручення знаків та посвідчень з книжками спортсменів у Запорізькому обласному управлінні ТСОУ провів голова обласної організації Ігор Павлей. Переможцю змагань Ганні Контребуц був вручений сертифікат на безкоштовні курси з водіння. Як підтвердив керівник секції, колишній начальник кінологічного центру ГУ НП у Запорізькій області підполковник Євген Михайлов, по закінченню змагань Юний кінолог не закінчується робота – заняття тривають. на майданчику «Червона вода», що у Запоріжжі на Набережній магістралі.

- Ми не втомлюємося популяризувати спорт з собаками серед дітей, - зазначив Євген Михайлов.