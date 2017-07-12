Wednesday, July 12, 2017
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За фактом поранення двох чоловіків у Кирилівці триває перевірка

Деталі
липня 12, 2017

Внаслідок конфлікту у Кирилівці двоє чоловіків отримали поранення з травматичної зброї. Стрілок затриманий працівниками поліції. Триває подальша перевірка.

12 липня близько четвертої години ранку в смт Кирилівка біля одного із місцевих кафе на Федотовій косі між двома компаніями чоловіків стався конфлікт. У результаті 37-річний та 24-річний громадяни отримали поранення з травматичної зброї.

Зловмисника затримали співробітники батальйону особливого призначення, які прибули у курортну зону на посилення охорони. Ним виявився мешканець смт Веселе 1995 року народження.

Потерпілим надана медична допомога. 
Наразі всі учасники події встановлені. Триває подальша перевірка.

 

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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