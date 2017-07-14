Friday, July 14, 2017
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Не той хліб що в полі, а той що на столі»: рятувальники провели рейд у місцях збирання врожаю

Деталі
липня 14, 2017

Жнивна кампанія 2017 року в повном у розпалі, а отже  загроза  виникнення пожеж на полях традиційно для цієї пори залишається високою.

 Тому, аби не допуститипожеж на полях, рятувальники запорізького  роз’яснювальну роботу в  та зберігання врожаю зернових культур. Адже,одне з важливихзавдань і сільгоспвиробників, і рятувальників – зробити усе можливе, аби жнива пройшли без вогнянихвтрат.
12липня, фахівці ДСНС області спільно з органами місцевої влади та представниками засобів масової інформації провели рейд на одному з найбільших агропідприємств Запорізького районуТОВ «Славутич».
Під час рейдувогнеборціособливуувагузвернули на підготовкухлібнихмасивів - обкоси та обпашкуполів, первиннізасобипожежогасіння, встановленнязапобіжнихтабличок з інформацією про заборонупаління та використаннявідкритоговогню, перевіриликомбайнерів та водіїв на знання правил пожежноїбезпеки при збиранніврожаю, а також оглянули збиральнутехніку на предмет протипожежногозахисту.
Співробітники ДСНС провели інструктажі з працівникамиагропідприємств та попередилиаграріївпровідповідальність за самовільнеспалюваннястерні та пожнивнихзалишків на полях.
«У Запорізькому районі засіяно близько 30 тисяч га зернових та зернобобових. На сьогодні,аграрії зібрали вже більше 6 тисяч га. Весь комплекс заходів по забезпеченню протипожежної безпеки та охорони праці, рекомендації Державної служби України з надзвичайних ситуацій повністю виконуються усіма агропідприємствами» - зазначив голова Запорізької районної державної адміністрації Анатолій Васюк.
ГУ ДСНС у Запорізькійобластінагадує,щочиннимзаконодавствомсуворозабороняєтьсяспалюваннястерні, пожнивнихзалишків та природноїрослинностіпоблизухлібнихланів у смугахвідведенняавтомобільнихдоріг і залізниці. Цепризводить до пожеж в лісовихнасадженнях та сусідніх полях, щозавдаєдержавізначнихматеріальних та екологічнихзбитків.

 

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