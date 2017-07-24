Деталі липня 24, 2017

Народні депутати від Запорізької області – це представники депутатських фракцій - Народного Фронту, Блоку Петра Порошенко, Опозиційного Блоку та депутатської групи «Воля народу». Запорізькі нардепи відрізняються, в першу чергу, своєю принциповістю та активністю у голосуваннях за важливі законопроекти. Серед таких – Микола Фролов та Ігор Артюшенко з БПП та Олександр Романовський з «Народного Фронту». Олександр Володимирович прийняв участь у 180 голосуваннях на останній сесії Верховної Ради України. Ми вирішили поговорити з ним про самі значущі питання сесійних засідань.

- Олександре Володимировичу, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте роботу VІ сесії Верховної Ради України?

- Прийнято більше 100 законів, які повинні змінити життя українців на краще, але багато структурних реформ поки що не зрушили з місця. Основна причина – політична: народні депутати багато часу втрачають на пусті балачки, піаряться перед камерами. Одно з великих розчарувань – не вдалося реформувати та оновити роботу самої Верховної Ради та систему прийняття рішень. Серед знакових законів, які вдалося схвалити, обов`язкові квоти української мови на телебаченні, а також закони, які дозволяють продовжувати реформу місцевого самоврядування, і ще – закони для розвитку авіа - та залізничного транспорту. Із 100 законів – 56 ініціювали нардепи, 32 – уряд, 12 – Президент. Наша фракція «Народний фронт» була найактивнішою під час голосування – 76%, для зрівняння – БПП – 71%, Радикальна партія – 71%. Найбільш продуктивною була робота по прийняттю першого етапу Пенсійної реформи. Це найбільший здобуток, я вважаю, за весь період VІ сесії.

- Що чекає майбутніх пенсіонерів-українців?

- Верховна Рада прийняла в першому читанні проект пенсійної реформи. Основні параметри такі: пенсійний вік не підвищать, у шістдесят років ви зможете піти на заслужений відпочинок. Але вимоги до пенсіонерів будуть рости з кожним роком. На українців чекає «гнучкий» пенсійний вік, і кому-то доведеться працювати до 65. Чим молодший українець, тим складніше йому буде довести наявність достатнього стажу. Наприклад, до 2004 року в стаж враховувалося навчання в університетах, служба в армії, а тепер – ні.

Перші кілька років будуть діяти «пільгові умови» виходу на пенсію. Нові правила запрацюють в повну силу тільки в 2021 році. Достойна пенсія – це 60% від заробітку конкретної людини, якщо ти заробляєш 10 тисяч, то будеш отримувати - 6 тисяч. По міжнародним стандартам розмір пенсії не може бути менше 40% від звичного заробітку. В майбутньому українці можуть розраховувати на 45 % (чи більше) від своєї зарплати на пенсії. Але тільки за умови, якщо в Україні введуть обов'язковий накопичувальний рівень.

Однією з невирішених проблем в Україні є реформування системи пенсійного забезпечення. Дефіцит Пенсійного фонду сьогодні складає більше 140 млрд. грн. Україна витрачає на пенсійне забезпечення 11% ВВП, а мінімальна пенсія становить тільки 1247 грн. Треба створювати нову, як мінімум 3-х рівневу, структуру пенсійного забезпечення, а починати - з реформування солідарної складової системи, бо вона складає біля 70% пенсійних виплат.

Верховна Рада розглядала чотири проекти Закону щодо змін в пенсійному законодавстві: урядовий та три, поданих народними депутатами. За основу в першому читанні був прийнятий урядовий закон. Основні принципи, які були закладені урядом в законопроект, це, по перше, осучаснення пенсій, Зараз, якщо різні люди виходили на пенсію в різні роки при однаковому страховому стажі та заробітку по відношенню до середньої зарплати, то вони отримували велику різницю в пенсії. Пропонується ввести принцип — рівні показники — рівні пенсії. На першому етапі, виходячи з фінансових можливостей, планується підвищити пенсії 5,6 млн. пенсіонерам з 12 млн., тобто тим, хто найбідніший та давно на пенсії.

Наступний принцип — людина отримує коштів стільки, скільки вклала. Тобто вагомим стає не трудовий, а страховий стаж. По розрахункам уряду ця норма приведе до детенізації економіки та зможе легалізувати до 8 млн. робітників, які отримують зарплату «в конвертах». Якщо людина не має необхідного страхового стажу, йому призначається соціальна допомога в розмірі прожиткового мінімуму до моменту, коли йому належить пенсія. Тому повноцінні учасники пенсійної програми не будуть утримувати таку людину, доки вона не отримає право на пенсію.

По результатам обговорення всіх проектів законів Верховна Рада України прийняла рішення підтримати саме урядовий законопроект за основу в першому читанні з урахуванням ряду застережень, серед яких основне - не допустити зменшення розміру пенсій при проведенні їх осучаснення.

Вадим Глаголев