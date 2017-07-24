Пенсійна реформа має збільшити пенсії та соціальні виплати

Деталі липня 24, 2017

Фракція партії «Батьківщина» підтримала в першому читанні пенсійну реформу, щоб уже в листопаді, після ухвалення її в другому читанні, люди змогли отримувати збільшені пенсії, соцвиплати, а також, щоб зросли пенсії військовослужбовцям.

У «Батьківщині» зазначають: до другого читання потрібно доопрацювати цей законопроект, аби пенсійна реформа не перетворилась в просту оптимізацію пенсійних виплат. Тому депутати підтримали відтермінування збільшення до 35 років трудового стажу для людей. А індексація повинна проводитись при перевищенні індексу інфляції не 3%, а 1% (як це було до серпня 2014 року). Також формула оцінки одного року страхового стажу не повинна зменшитись до коефіцієнту 1%, а має залишатись на рівні 1,35%». Тому до другого читання «Батьківщина» буде пропонувати правки згідно з цими вимогами.

Перший заступник керівника фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв заявив, що жоден пенсіонер не має постраждати від проведення пенсійної реформи. І вже коли цей закон буде винесено на розгляд, партія ухвалить рішення, зважаючи на те, чи дійсно запрацює пенсійна система, чи це просто оптимізація виплат декільком мільйонам пенсіонерів, а молодь взагалі втратить шанс колись отримувати цю пенсію.