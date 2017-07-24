Деталі липня 24, 2017

У Кирилівці Якимівського району працюватиме мобільний сервісний центр МВС. Обслуговувати громадян будуть два адміністратора і фахівець Експертної служби МВС.

Послуги, що надаються МСЦ МВС: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення водія; видача міжнародного водійського посвідчення; прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей. Угода про роботу такого центру підписало керівництво селища з обласним сервісним центром. У селищі такий центр на колесах буде з'являтися на замовлення селищної ради.