Деталі липня 24, 2017

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ «Видавнича компанія «Дике Поле» на виготовлення друкованої презентаційної продукції вартістю 620 тисяч гривень.

Видавництво виготовить книгу-альбому - «Запорізький край» накладом 1000 примірників обсягом 312 сторінок з твердою обкладинкою. Кожна книга буде в подарунковому футлярі.

Альбом видається в рамках програми сприяння розвитку інформаційної галузі Запорізької області на 2016-2020 роки для створення привабливого художнього образу, популяризації наукових відомостей про природний розмаїтті, рослинний і тваринний світ, культури і архітектури, економічні досягнення Запорізького краю.