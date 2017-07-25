за добу вогнеборці ліквідували 43 пожежі в природних екосистемах

Деталі липня 25, 2017

За добу на території Запорізької області виникло 43 пожежі в екосистемах, з них 3 лісові. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі 26 га. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС врятовано 20 га скошеної пшениці та 7 домоволодінь.

Від ГУ ДСНС на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 52 одиниці техніки та 208 вогнеборців.



Бійці ДСНС ліквідували пожежу на балконі дев’яти поверхового будинку

24 липня о 18:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на шостому поверсі дев’яти поверхового будинку по вул. Лахтинська Хортицького району м. Запоріжжя.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на балконі в квартирі горять домашні речі на площі 10 кв.м.

О 18:50 вогнеборці локалізували загоряння, о 19:10 – повністю ліквідували. Причина пожежі встановлюється.

Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

УВАГА! Попередження про пожежну небезпеку по Запорізькій області

24-26 липня по місту Запоріжжя та по Запорізькій області зберігатиметься надзвичайна(5-й клас) пожежна небезпека.

Розпочався пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.