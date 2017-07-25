Запорожцы заплатили 2 миллиарда гривен на социальную защиту

Деталі липня 25, 2017

Работодатели - крупные предприятия, которые находятся на налоговом обслуживании в Запорожском управлении Офиса крупных плательщиков налогов, в первом полугодии этого года уплатили более 2 миллиардов гривен ЕСВ. Для сравнения, в первом полугодии прошлого года было уплачено на 520 миллионов гривен меньше. Отдельно за июнь текущего года было уплачено 356 миллионов гривен и это также почти на 36 миллионов больше прошлогоднего июня.

Запорожское управление Офиса крупных плательщиков