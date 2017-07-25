За фактом масового отруєння дітей у Бердянську вжиті заходи

Деталі липня 25, 2017

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, включно з Міністерством внутрішніх справ, вжити заходів за фактом масового отруєння дітей у Бердянську, повідомляє Урядовий Портал.

«Прошу невідкладно вжити в установленому порядку вичерпних заходів реагування за фактом масового отруєння дітей в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Лазурний» (м. Бердянськ)», – йдеться у дорученні Глави Уряду.

Нагадаємо, понад 30 дітей із родин ветеранів та військовослужбовців АТО із міста Дніпро, що відпочивали у таборі «Лазурний» звернулися до медиків із ознаками отруєння. За повідомленнями Запорізької ОДА табір працював із порушеннями вимог законодавства і не мав дозволів на надання відповідних послуг.

Правоохоронці разом з лікарями ретельно перевіряють заклад відпочинку. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області. У таборі працює спеціальна комісія.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ознаками ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Триває досудове розслідування.

Через масове отруєння дітей у таборі «Лазурний» в Бердянську Запорізької області безпосередньо у місті Дніпрі від обов'язків відсторонили двох чиновників. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

«У зв'язку з отруєнням дітей в оздоровчому таборі в Бердянську прийнято рішення на час перевірки відсторонити від роботи директора департаменту соцзахисту пані Козловську й начальника управління з роботи з учасниками АТО пана Звірка», - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляли ЗМІ, внаслідок спалаху гострого інфекційного захворювання у дитячому закладі санаторного типу «Лазурний» у м.Бердянськ Запорізької області захворіли 30 дітей, з них 22 були госпіталізовані. За висновком контролюючої комісії, заклад не був готовий до функціонування та прийняття дітей, що підтверджують відповідні акти, які комісія передала керівництву «Лазурного». Однак попри це у закладі перебувала на оздоровленні та відпочинку 261 дитина, 247 із них - з Дніпропетровської області.