Порошенко звільнив очільника району на Запоріжжі

Токмацька районна державна адміністрація Запорізької області залишилася без голови
Про це повідомляє портал Depo.Запоріжжя з посиланням на відповідне розпорядження президента України Петра Порошенка від 24 липня.
Голова Токмацької районної державної адміністрації Гурам Джіоєв звільнений з посади згідно поданої ним заяви.
Нагадаємо, у квітні президент звільнив голову Великобілозерської райдержадміністрації.
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