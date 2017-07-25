Порошенко звільнив очільника району на Запоріжжі

Деталі липня 25, 2017

Токмацька районна державна адміністрація Запорізької області залишилася без голови

Про це повідомляє портал Depo.Запоріжжя з посиланням на відповідне розпорядження президента України Петра Порошенка від 24 липня.

Голова Токмацької районної державної адміністрації Гурам Джіоєв звільнений з посади згідно поданої ним заяви.

Нагадаємо, у квітні президент звільнив голову Великобілозерської райдержадміністрації.