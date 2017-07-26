Інформуємо вас про те, що 27 липня 2017 року, громадськими організаціями інвалідів: «Надія на життя» і «Шляхи до життя» буде проведено акцію "Лежачий протест"
Дата і місце проведення:
З 10:00 м. Запоріжжя, Запорізька обласна рада, зі сторони площі Профспілок.
Мета акції – привернути увагу громадськості, чиновників і депутатів обласної ради до проблем інвалідів в області гемодіалізу, пов’язаних з закупівлею розхідних матеріалів.
Інваліди, в знак протесту за цинічну брехню керівництва ОДА, ляжуть перед депутатами під час 13-ї позачергової сесії обласної ради, щоб хоч у такий спосіб звернути на себе увагу і змусити керівництво ОДА прислухатися до їхньої думки і законних інтересів ... Більше року керівництво ОДА водить за "ніс" і нахабно обманює інвалідів 1 групи, обіцяючи задовольнити їх законні вимоги.
Заздалегідь дякуємо за висвітлення цієї життєво важливої теми для інвалідів!
Довідки за телефонами:
097 671 01 84 Сергій
066 111 21 23 Дмитро
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