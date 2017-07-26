Wednesday, July 26, 2017
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Марченко: Нас позбавили законного права ознайомитися з усіма матеріалами сесії, йде грубе порушення регламенту обласної ради!

Деталі
липня 26, 2017

Завтра, 27 липня, в Запорізькій облраді збираються провести позачергову сесію.
Однак, повідомлення про це оприлюднили за два дні до пленарного засідання, 25-го липня.
Заступник голови обласної ради, керівник запорізької обласної організації політичної партії "Самопоміч" Владислав Марченко зазначив, що оскаржуватиме всі проекти рішень, які будуть прийняті на сесії у суді.
"Хочу наголосити, згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації", проекти рішень органів місцевого самоврядування не можуть розглядатись на сесії раніше 20 діб з дня оприлюднення. Яке 27 липня?!
Сесія без погодження з комісіями всіх питань порядку денного - це порушення закону. На сьогодні жодного з понад 100 питань на комісіях не розглядалось!
Саме за такий "викрутас" знято недоторканість та буде притягнуто до кримінальної відповідальності депутата Верховної Ради України екс-голову Київської міської ради Олеся Довгого",- зазначає Марченко.
Заступник голови обласної ради Марченко також повідомив, що багатомільйонний проект екологічного фонду не вивчався на предмет порушення закону:
"Нас позбавили законного права ознайомитися з усіма матеріалами сесії. Йде грубе порушення законодавства та регламенту обласної ради".
Депутати Запорізької облради також скаржаться на те, що проекти рішень не пройшли комісій, і не було змоги відпрацювати питання у профільних комітетах і фракціях.
Зазначимо, голова Запорізької обласної ради у роспорядженні "Про скликання тринадцятої позачергової сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання" рекомендує головам постійних комісій розглянути сесійні питання у комісіях.
Що цікаво, повідомлення оприлюднили лише за два дні до пленарного засідання.

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