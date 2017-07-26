Конкурс «Поліцейський, який мене врятував»

Деталі липня 26, 2017

#МВС ️ оголошує конкурс на кращу історію «Поліцейський, який мене врятував»

Напередодні Дня Національної поліції України Міністерство внутрішніх справ оголошує конкурс #ПоліцейськийЯкийМенеВрятував

З 2️⃣️6️⃣️ липня по 3️⃣️ серпня всі охочі можуть поділитися власними історіями про правоохоронців, які надали допомогу, або історії, свідками яких вони стали.

Щоб взяти участь у конкурсі, заповніть відповідну форму (https://goo.gl/Nb3bvD) або просто пишіть на своїй сторінці у Facebook з хештегом #ПоліцейськийЯкийМенеВрятував

Автор найзворушливішої розповіді отримає приз!