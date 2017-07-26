Володимир Буряк: «До моменту початку будівництва нового пасажирського терміналу ремонт дороги до запорізького аеропорту повинен бути завершений»

Деталі липня 26, 2017

У Запоріжжі триває капітальний ремонт дороги до Міжнародного аеропорту «Запоріжжя», на ділянці від Військового містечка до аеропорту. Роботи стартували в кінці червня. Сьогодні міський голова Володимир Буряк провів виїзну нараду, в ході якого проконтролював проведення капітального ремонту цієї міської магістралі.

У 2016 році в Запоріжжі пройшов перший етап реконструкції дороги до Міжнародного аеропорту «Запоріжжя». На ділянці від траси Харків-Сімферополь до Військового містечка замінено асфальтове покриття, облаштовані заїзди у двори, приведена в порядок прилегла до дороги територія, впорядковано зупинкові комплекси, паркувальні «кишені» на дорозі.

Тепер дорожники виконують капітальний ремонт на наступному відрізку дороги, від Військового містечка до аеропорту. Всього, в рамках другої черги, буде капітально відремонтовано майже три кілометри дороги до запорізького аеропорту.

Заплановані встановлення бетонних бордюрів, укладка асфальту, влаштування основи під дорожнє полотно, в'їздів, з'їздів, кишень зупинок, посадкових майданчиків, установка зупинок, нових дорожніх знаків, облаштування тротуарів, зеленої зони, нанесення розмітки.

Зараз тривають підготовчі роботи. Демонтовані бордюри, йде процес розширення проїжджої частини. Облаштовано 400 погонних метрів «корита» під основу дороги, 300 метрів «корита» під бордюрні блоки. Найближчим часом робочі приступлять до будівництва тротуарів, нових зупинкових комплексів.

Після завершення підготовчих робіт розпочнеться основна фаза ремонту - фрезерування існуючого дорожнього покриття, а потім укладання нового асфальту.

- Дорога в аеропорт є одним із стратегічних об'єктів для Запоріжжя. У минулому році ми виконали перший етап робіт. Був проведений цілий комплекс робіт, з укладанням нового асфальту, обладнанням зупинок громадського транспорту, паркувальних «кишень». У червні 2017 року почалися роботи на ділянці дороги безпосередньо до аеропорту, - сказав міський голова Володимир Буряк.

Необхідно відзначити, що реконструкція дороги - лише один з елементів міської програми з розвитку Міжнародного аеропорту «Запоріжжя». У 2017 році в аеропорту виконаний ремонт основної злітно-посадкової смуги, що дозволило продовжити термін її безпечної експлуатації на кілька років.

У Запоріжжі також розуміють, що в міжнародному аеропорту повинен бути сучасний пасажирський термінал, яким на сьогодні запорізький аеропорт похвалитися не може.

- Проект нового пасажирського терміналу вже готовий. На сьогодні він пройшов узгодження в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Таким чином, ми будемо і далі поступово рухатися в напрямку початку будівництва терміналу. На сьогодні вже оголошені торги для вибору підрядника з будівництва нового пасажирського терміналу, - зазначив Володимир Буряк.

Нагадаємо, міський голова Володимир Буряк представив концепцію будівництва сучасного пасажирського терміналу для обслуговування пасажирів міжнародних авіарейсів. Планується, що новий термінал зможе обслуговувати не менше 400 осіб на годину. Його площа складе майже тринадцять тисяч квадратних метрів. Початок будівництва заплановано на осінь 2017 року. Необхідні кошти на початок робіт вже передбачені в бюджеті Запоріжжя.

- До моменту початку будівництва нового пасажирського терміналу капітальний ремонт дороги до Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» має бути завершений. Саме таке завдання на сьогодні поставлена ​​перед підрядником, - заявив Володимир Буряк.

Міський голова підкреслив, що в рамках капітального ремонту заплановано розширення дороги на ділянці від Військового містечка до Міжнародного аеропорту «Запоріжжя». Це вимога часу, адже кількість обслуговуваних в запорізькому аеропорту рейсів постійно збільшується, а значить, зростає і навантаження на дорогу, по якій пасажири добираються в аеропорт і повертаються назад в місто.