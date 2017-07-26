27липня виповнюється 200 років з дня народження відомого художника Івана Айвазовського

Деталі липня 26, 2017

27 липня об 11.00 у Запорізькій обласній універсальній бібліотеці, 5-й поверх, центр національних культур "Сузіря": 27 липня 2017 року виповнюється 200 років з дня народження відомого художника Івана Айвазовського (Ованеса Айвазяна), якого ми знаємо як видатного мариніста. Але в його творчому доробку також не менш талановиті портрети, батальні сцени, пейзажі, картини на богословські теми. Запрошуємо об 11.00 до центру національних культур на зустріч, присвячену цій знаменній події, яка пройде за участі Спілки вірмен Запорізької області.

З повагою, Олена Піддубна.