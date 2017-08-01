Tuesday, August 01, 2017
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Відтепер центр зайнятості здійснює підбір роботи он-лайн через соціальні мережі!

Деталі
серпня 01, 2017

«Нещодавно за ініціативи Запорізького обласного центру зайнятості в
області було запроваджено пілотний проект

«Соціально відповідальний
бізнес», який підтримало керівництво та провідні роботодавці області.
Вже зараз ми можемо говорити про перші результати цього проекту», –
розповідає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості з питань
працевлаштування незайнятого населення протягом І півріччя 2017 року
збільшилася на 15% та становила 5,9 тисяч. При цьому, кількість вакансій
у базі даних служби зайнятості зросла на 21відсоток.
До того ж, завдяки новим формам роботи служби зайнятості (впровадження
інноваційних методів роботи: відео-резюме, відео-вакансії та ін.) 36
відсотків осіб, які зверталися за сприянням у працевлаштуванні, отримали
роботу оперативно, до набуття статусу безробітного.
Щоб надати можливість нашим громадянам якнайшвидше знайти роботу,
Запорізький обласний центр зайнятості впроваджує нову послугу: он-лайн
підбір роботи. Скористатись нею може будь-який бажаючий, навіть, не
виходячи з дому. Для цього потрібно лише подати заявку на підбір бажаної
роботи в особистому повідомленні на офіційній сторінці у Facebook або
Twitter
У повідомленні треба вказати основні параметри:
- бажану посаду
- рівень заробітної плати
- місце розташування (місто, район)
Фахівці служби зайнятості завжди готові якнайшвидше надати Вам інформацію
про наявні вакансії. Сподіваємось, що скориставшись даною послугою, Ви
зможете отримати роботу вашої мрії.

 


Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної
роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47

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