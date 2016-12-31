Боєць з позивним Алі вітає з Новорічними та різдвяними святами

Деталі грудня 31, 2016

Бойовий дух та настрій в підрозділі відмінний. Захищати Україну - це наша робота і хто, як не ми повинні її виконувати. У будь який час - вдень, вночі, в будні та святкові дні. Незважаючи на «святкове» припинення вогню, у новорічну ніч очікуємо загострення ситуації. Тому, потрібно завжди бути готовими до бою. Нам ще не доводилося відмічати Новий рік в окопах. Це буде вперше. Але хочемо передати нашим людям, що ми неодмінно вистоїмо та переможемо.