Найщиріші привітання від солдата Ростислава Гольського з Дніпропетровщини

Деталі грудня 31, 2016

Рік який минає залишиться у моєї пам’яті назавжди. Саме у 2016-му я добровільно прийшов служити до Збройних Сил України за контрактом, вирішив змінити своє життя й допомогти змінити на краще свою країну. У районі проведення антитерористичної операції служу п’ять місяців в однієї із кращих бойових військових частин. На передньому краю інше життя – постріли, розриви снарядів та постійна небезпека. Противник не дає забути, що ми на війні. Тому, у будь-який час, ми в постійній готовності дати гідну відсіч ворогу. Напередодні казкових новорічних свят передаю вітання своїм рідним, донечці Валерії. Усім нашим громадянам бажаю миру, здоров’я та родинного затишку. У новорічну ніч, на блокпостах, взводних опорних пунктах, в окопах та бліндажах ми будемо оберігати ваш спокій з вірою та впевненістю у нашу перемогу.