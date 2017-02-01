Wednesday, February 01, 2017
    .
    • .

Бердянськ - військовослужбовцям!

Деталі
лютого 01, 2017

Військовослужбовці 3-го патрульного батальйону військової частини 3033 Національної Гвардії України, якими опікується Бердянська райдержадміністрація, наразі готуються до несення чергової бойової вахти у зоні проведення АТО.
Традиційно, у цьому їм допомагають представники влади, бізнесу та волонтери Бердянщини.
Голова райдержадміністрації Роман Молодецький завітав до гвардійців та передав їм нову бензопилу STIHL, яка була придбана за рахунок районного благодійного фонду «Наша Бердянщина».

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large51

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 