Tuesday, February 07, 2017
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Маскувальні сітки для воїнів АТО

Деталі
лютого 07, 2017

Волонтери запрошують всіх, хто має вільний час, допомогти воїнам АТО -  плести маскувальні сітки. Потрібна тканина, вмілі  руки небайдужих  патріотично налаштованих людей, можна допомогти грошима на закупівлю сітки-основи і реалізації інших прохань наших захисників. «Волонтери збираються  у Запоріжжі, Хортицький район, вул. Новгородська, 26 (підвал під будівлею дитячої реанімації 5-ї дитячої лікарні)», - пише на своїй сторінці в соцмережі запорожець Сергій Брегеда.
Телефони для довідок: 0972622562, 0667222667 Сергій.

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