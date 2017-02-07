Маскувальні сітки для воїнів АТО

Деталі лютого 07, 2017

Волонтери запрошують всіх, хто має вільний час, допомогти воїнам АТО - плести маскувальні сітки. Потрібна тканина, вмілі руки небайдужих патріотично налаштованих людей, можна допомогти грошима на закупівлю сітки-основи і реалізації інших прохань наших захисників. «Волонтери збираються у Запоріжжі, Хортицький район, вул. Новгородська, 26 (підвал під будівлею дитячої реанімації 5-ї дитячої лікарні)», - пише на своїй сторінці в соцмережі запорожець Сергій Брегеда.

Телефони для довідок: 0972622562, 0667222667 Сергій.