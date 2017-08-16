Психологічна допомога воїнам АТО

Деталі серпня 16, 2017

У Мелітопольській райдержадміністрації пройшов курс навчання кризових психологів Центру надання допомоги учасникам АТО. У Мелітополі та районі зареєстровано

480 колишніх воїнів АТО, з них чверть, 120 чоловік, вже отримали відповідну допомогу. До речі, Мелітополь - перше місто в Україні, де такий курс проводиться для бійців АТО і членів їх сімей за власний кошт міського бюджету, який виділив на це 36 тис. грн.

Тих, кому потрібна допомога психологів, запрошують звернутися в «Центр « Побратим», який знаходиться за адресою: м.Мелітополь, вул.Ярослава Мудрого, 17. Наш телефон (096) 314-07-02.