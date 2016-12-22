Податок на нерухомість дозволив залучити до місцевих бюджетів понад 42 мільйони

Деталі грудня 22, 2016

За січень-листопад до місцевих бюджетів сплачено 42,2 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що майже на 2,8 мільйона більше, ніж очікувалося.

Коментуючи надходження, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко відзначила, що найбільшу суму податку перерахували платники-юридичні особи – понад 35 мільйонів, фізичні особи сплатили 7 мільйонів гривень.

–У Запорізькій області нараховується понад 3,7 тисячі платників-юридичних осіб, які володіють 4,1 тисячами об'єктів нерухомості. Відповідно до поданих ними податкових декларацій з податку на нерухоме майно, річна сума нарахувань складає 39,5 мільйона, що на 12,5 мільйона більше у порівнянні з минулим роком. Щодо фізичних осіб, то фіскальна служба області розіслала 7338 платникам майже 10,3 тисячі податкових повідомлень-рішень про нарахування податку. Водночас громадяни користуються можливістю звірки даних та особисто приходять до податкових інспекцій для уточнення інформації щодо об'єктів нерухомості, які підлягають оподаткуванню, – повідомила Юліана Козаченко.

Лідерами зі сплати податку є власники нерухомості м. Мелітополь та району, які забезпечили майже 7 мільйонів гривень, Вознесенівського району – близько 5,5 мільйона та Олександрівського району м. Запоріжжя – 4,5 мільйона. Платники Якимівського району спрямували до бюджету громади 3,2 мільйона, Дніпровського району – 2,8 мільйона, Шевченківського та Комунарського районів обласного центру, відповідно, по 2,7 та 2,3 мільйона.

Статтею 266 Податкового кодексу України визначено, що платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової або нежитлової нерухомості.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єктів оподаткування декларацію з поквартальною розбивкою річної суми рівними частками. Громадяни сплачують податок у поточному році за минулий рік за ставками і з урахуванням пільг 2015 року.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.