Запоріжці перерахували майже 855 мільйонів гривень плати за землю

Деталі грудня 22, 2016

З початку року запорізькі землекористувачі поповнили місцеві бюджети 854,7 мільйонами гривень плати за землю. Рівень минулого року перевищено на 295 мільйонів, прогнози на цей рік – майже на 130 мільйонів.

Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, найбільшими платниками цього платежу є суб'єкти господарювання-юридичні особи.

–На сьогодні у Запорізькій області нараховується близько 10 тисяч користувачів землею-юридичних осіб. Більшість із них сплачує земельний податок, решта – орендну плату за земельні ділянки. У цьому році вони спрямували до бюджетів громад понад 703 мільйони гривень, що на 102 мільйони більше за прогнозні показники та на 241 мільйон перевищує минулорічну сплату. Від фізичних осіб надійшло 151,5 мільйона, що вище за попередній рік на 54 мільйони та індикативи на цей рік – на 27 мільйонів, – зазначила Юліана Козаченко.

Вона також підкреслила, що додаткові бюджетні надходження зумовлені зростанням ставок земельного податку та розмірів орендної плати, встановлених органами місцевого самоврядування. Крім цього, у 2016 році застосовується підвищений коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі 1,433 та 1,2. У м. Запоріжжя та інших населених пунктах впроваджено нову грошову оцінку землі. До того ж, результативною була спільна робота фіскальної служби області з органами влади із залучення до реєстрації і оподаткування нових платників, укладання додаткових договорів до діючих договорів оренди тощо.

Понад 42 відсотки від загальних надходжень забезпечили землекористувачі м. Запоріжжя, сплативши майже 365 мільйонів, у м. Енергодар надійшло 96,7 мільйона, платники м. Бердянськ та району перерахували 64 мільйони, Мелітопольщини – 51 мільйон, 41 мільйон спрямовано у Якимівському районі.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.