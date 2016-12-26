ПДВ за листопад рекомендуємо сплатити не пізніше 29 грудня у зв’язку з регламентом роботи НБУ

Деталі грудня 26, 2016

Рішенням правління НБУ від 15.12.16 №489-рш затверджено Регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року».

Оскільки усі учасники системи електронних платежів (СЕП) зможуть здійснювати платежі в СЕП 30 грудня 2016 року тільки до 13-ї години і лише між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Національного банку України та органів Державної казначейської служби України, рекомендуємо платникам ПДВ, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю, забезпечити необхідні кошти на рахунках в системі електронного адміністрування ПДВ в термін не пізніше 29 грудня поточного року.