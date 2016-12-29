За порушення податкового законодавства запорізькі суб'єкти підприємництва сплатять майже 160 мільйонів гривень

Деталі грудня 29, 2016

За січень-листопад 2016р. співробітники підрозділів аудиту Головного управління ДФС у Запорізькій області провели 436 документальних перевірок, з яких 135 – планових та 301 – позапланову.

Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, кількість податкових перевірок у регіоні скорочено щонайменше на 170 або майже на 30 відсотків.

–Організація аудиту фіскальної служби ґрунтується на зменшенні фіскального тиску – податкові ревізори йдуть на перевірку або за планом-графіком, про що платникові повідомляється заздалегідь, або поза планом, коли факти порушення законодавства очевидні. Наше завдання – не покарати платника, а упередити можливі махінації та забезпечити належну сплату податків, – наголосила Юліана Козаченко.

Вона також повідомила, що за виявлені під час перевірок порушення суб'єктам донараховано 159,7 мільйона гривень податкових зобов'язань, 51,4 мільйона з яких вже сплачено до бюджетів.

Зокрема, з питань дотримання вимог податкового і валютного законодавства здійснено 136 перевірок. У ході ревізій до бюджету донараховано пені і штрафних санкцій 15 мільйонів гривень та зменшено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток на 6,5 мільйона. На даний момент до бюджету вже надійшло 8,6 мільйона.

Під час контролю за готівковими операціями проведено 300 перевірок, за результатами яких сума донарахувань склала понад 3,7 мільйона.

Приміром, нехтування порядком ведення касових операцій коштувала для одного запорізького підприємця кілька десятків тисяч гривень. При перевірці суб'єкта господарської діяльності "А" аудитори встановили, що на об'єкті готівкові розрахунки проводилися без використання книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки, сама готівка не оприбутковувалася. Як наслідок – до суб'єкта застосовані штрафні санкції на суму майже 43,5 тисячі гривень.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.