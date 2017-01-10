Як закрити ФОП не виходячи з дому

Деталі січня 10, 2017

У багатьох людей виникла необхідність ліквідувати «сплячий» ФОП, у зв’язку з останніми законодавчими змінами. Мова про ФОПи на загальній системі оподаткування, які здавали раз на рік «нульову» декларацію. Можливо дехто й готувалися відновлювати діяльність, але новорічний подарунок з ЄСВ понад 700 гривен, навіть для тих хто насправді не веде підприємницьку діяльність, став прикрою несподіванкою.

Для того, що закрити це питання раз і назавжди потрібно всього лише заповнити Заяву «про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням» (форма №12). Актуальну версію заяви можна завантажити тут: НАКАЗ 18.11.2016 № 3268/5. Слід пересвідчитися, що документ чинний (періодично Мінюст вносить зміни, тому може статися що стару версію заяви у вас не приймуть). Заява заповнюється, підписується і подається держреєстратору. Не забудьте з собою паспорт. Все. Цей варіант підходить для тих, хто знаходиться по місцю реєстрації свого підприємства. Але т.я. мова про «сплячі» ФОПи, то багато хто проживає за сотні кілометрів від місця реєстрації ФОПа. До місцевих держреєстраторів черги, і я не перевіряв чи приймають вони іногородніх. Взагалі то повинні приймати… Ще як варіант, можна завірити підпис на заяві у нотаріуса і відправити документ держреєстратору листом з повідомленням про вручення. Звісно, якщо ви точно знаєте поштову адресу.

Але я розкажу, як нам вдалося припинити діяльність ФОП не виходячи з будинку : )

Для цього потрібно заповнити заяву на порталі державних послуг iGov. Тут заява підписується електронним цифровим підписом. Якщо ви зареєстрований користувач Приват24, це можна зробити швидко і безкоштовно.

1. Щоб отримати ЕЦП в Приват24, авторизуєтесь і на вкладці «Усі послуги» – «Для бізнесу» знаходите пункт «Електронний цифровий підпис» там ви знайдете і детальну інструкцію як його отримати і користуватися.

2. На порталі iGov на вкладці «Послуги бізнесу» – «Реєстраційні данні» – «Всі послуги» – знаходите рядок «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням». Обираєте будь-яку область підсвічену зеленим кольором і слідуєте інструкції, що викладена на сторінці «Як працює». Там вказано “Зважайте на те, що реєстратори з іншого регіону фізично не зможуть виконувати дії в реєстрі по іншій області”. Але, ми перевірили на практиці та припинили діяльність ФОП, що був зареєстрований в м. Маріуполь Донецької області через державного реєстратора у Дніпропетровській області. Сьогодні вже стала доступна також Тернопільська область. Пробуйте – у вас все вийде, тому що згідно закону про держреєстрацію ст.7 п.3, “програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно забезпечувати державну реєстрацію за принципом екстериторіальності”. Тобто швидкість обробки вашої заяви залежить від завантаженості чиновника (за статистикою заяви опрацьовуються за 2,5 - 4 дні).

Після завершення реєстрації змін, вам прийде повідомлення-підтвердження:

Ваше звернення №‎хххххххххх на тему “Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням”, опрацьовано і по ньому винесено позитивне рішення про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Стан заяви ви можете переглядати на порталі iGov, або безпосередньо в Держреєстрі на сайті Мінюсту. Знайти свій ФОП ви можете за ПІБ або індивідуальним податковим номером. Окрім того, ви можете підписатися на зміни в держреєстрі за допомогою сервісу OpenDataBot (але як показала практика повідомлення про зміну приходять через 2-3 дні після змін в держреєстрі).

Сподіваюся, ця стаття буде вам корисною. Тепер ви знаєте не тільки де можна швидко ліквідувати ФОП, але й так само швидко його відновити. Я все ж таки хочу вірити, що передноворічна “диверсія” від наших нардепів була просто помилкою. Тож, якщо ви надумаєте повернутися у бізнес – на порталі iGov на вкладці «Послуги бізнесу» – «Реєстраційні данні» – «Всі послуги» – обирайте відповідний рядок “Державна реєстрація юридичної особи” або “Державна реєстрація фізичної особи – підприємця” і рухаєтесь згідно інструкції.

За матеріалами сайту rudnyckyj.com