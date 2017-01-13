Підприємства Запорізької області поповнили бюджети на 576 мільйонів гривень податку на прибуток

Деталі січня 13, 2017

За минулий рік платники податку на прибуток підприємств спрямували до бюджетів усіх рівнів 576 мільйонів гривень, що на 204 мільйони більше, ніж рівень надходжень за 2015 рік (без показників Запорізького управління Офісу великих платників податків ДФС).

Як підкреслила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, очікуваний показник доходів на 2016 рік до державного бюджету виконано на 118 відсотків, до місцевих – на 179 відсотків, додатково надійшло понад 111 мільйонів гривень.

Більш ніж 87 відсотків від загальних надходжень сплачено на десяти територіях м. Запоріжжя та області. Так, у Дніпровському районі обласного центру платники забезпечили 106,6 мільйона гривень, у Шевченківському – 83,7 мільйона, у Вознесенівському 82,3 мільйона. Суб'єкти господарювання Мелітопольського району спрямували 65,8 мільйона, Олександрівського району м. Запоріжжя – 34,3 мільйона, Бердянського району – майже 31 мільйон, Комунарського – 28,5 мільйона, Хортицького – 24,5 мільйона, Заводського – понад 24, Пологівського – 21,5 мільйона.

Крім того, зросла й середньомісячна сума відрахувань податку – з 31 мільйона гривень у 2015 році – до 48 мільйонів – у 2016 році.

Нагадаємо, з 1 січня 2017 р. внесено зміни до Податкового кодексу України в частині податку на прибуток підприємств:

- уточнено вимоги для неприбуткових організацій;

- виключено можливість зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- доповнено порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування;

- визначено коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток, зокрема на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), за операціями з неплатниками податку на прибуток;

- уточнено норми щодо уникнення подвійного оподаткування за операціями, що здійснені до 1 січня 2015 р.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.