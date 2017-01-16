На очищення довкілля запорізькі підприємства спрямували до місцевих бюджетів 262 мільйони

Деталі січня 16, 2017

Платники екологічного податку Запорізького регіону за 2016 рік сплатили 262,5 мільйона гривень (без показників Запорізького управління Офісу великих платників податків ДФС). Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, порівняно з 2015 роком надходження збільшились на 186 мільйонів гривень. А рівень очікуваної суми доходів на 2016 рік перевищено майже на 210 мільйонів.

– За минулий рік зафіксовано значне перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів з екологічного податку. Це означає, що кожна територія Запорізької області матиме більше ресурсів для поліпшення екологічної ситуації в регіоні. Лідери зі сплати податку – підприємства, які обслуговуються в Енергодарській, Вільнянській, Запорізькій та Мелітопольській об'єднаних державних податкових інспекціях, – підкреслила Юліана Козаченко.

Так, за рік найбільші суми "екоподатку" надійшли до бюджетів громад м. Енергодар – 228,5 мільйона гривень, Запорізького району – 17,6 мільйона, м. Запоріжжя – 5,4 мільйона, Якимівського району – 2,8 мільйона, Мелітопольського – 2,1 мільйона та Бердянського районів – майже 2 мільйони.

У 2016 році в територіальних органах фіскальної служби Запорізької області було зареєстровано понад 2,7 тисячі платників екологічного податку.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.