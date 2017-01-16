Запорізькому бізнесу відшкодовано майже 820 мільйонів гривень ПДВ

Деталі січня 16, 2017

Запорізьким платникам податку на додану вартість у 2016 році відшкодовано 819,7 мільйона гривень, що на 363,7 мільйона більше, ніж за аналогічний період 2015 року. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.

– Лише за останній місяць минулого року платники отримали на розрахункові рахунки близько 155 мільйонів. Порівняно з попереднім роком середньомісячні суми відшкодування податку зросли на 30 мільйонів – з 38 мільйонів у 2015 році до 68 мільйонів у 2016 році. Оскільки адміністрування ПДВ здійснюється в електронній системі, це забезпечує не тільки автоматичний облік платників, а й всі операції, що проводяться з податком на додану вартість, – зазначила Юліана Козаченко.

Серед найбільших отримувачів сум податку – підприємства, які зареєстровані в Запорізькій ОДПІ – їм повернено 318,7 мільйона, у Мелітопольській ОДПІ – майже 215 мільйонів, у Вільнянській ОДПІ – понад 157 мільйонів та Пологівській ОДПІ – 83,6 мільйона.

Усього упродовж 2016 року платниками податків області задекларовано до бюджетного відшкодування 877,2 мільйона гривень ПДВ.

Крім того, фахівці фіскальної служби упередили неправомірно задекларовані до бюджетного відшкодування суми ПДВ у розмірі 20 мільйонів, що майже на 4 мільйони більше, ніж 2015 року.

Нагадаємо, інформація щодо надходження ПДВ до загального фонду державного бюджету та відшкодування податку з бюджету органами Державної казначейської служби розміщується на веб-порталі Державної казначейської служби України: http://www.treasury.gov.ua/.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.