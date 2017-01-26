Деталі січня 26, 2017

2016-й політичний рік завершився ухваленням Держбюджету-2017, щоправда, з порушенням регламенту ВР, уночі. Влада знову запропонувала українцям затягнути паски – виграють від нового бюджету тільки олігархи та монополії.

Із парламентських партій різко проти антинародного бюджету виступила лише «Батьківщина». Лідер партії Юлія Тимошенко пояснила, чому її політсила не голосувала за цей документ, вважаючи його найбільш аморальним, корупційним та антисоціальним бюджетом за всі роки незалежності.

На думку Ю.Тимошенко, Держбюджет-2017 – це бюджет поліцейської держави, де вчитель, лікар нічого не значать. Наприклад, середня зарплата вчителя – 4396 грн., а поліцейський в середньому отримуватиме близько 19 тис. грн., суддя апеляційного суду – 27 тис., детектив НАБУ – 30 тис. грн. Найбільшу середню зарплату матиме апарат «Нафтогазу України» – 35 тис. грн.

Широко розрекламована мінімальна зарплата 3200 грн. – черговий обман від уряду. Реально люди на руки отримають близько 2400 грн. Було б чесно, якби за підвищеною мінімальною платою розраховувалася вся тарифна сітка. Але цього не сталося, тому висококваліфікованим працівникам – нуль доплати! Крім того, влада залишила на наступний рік 15-відсотковий податок на пенсії працюючих пенсіонерів. Не закладено в бюджеті і компенсації прибутків громадян у зв’язку з інфляцією.

«Нам сказали, що на 16% піднявся рівень життя в 2016 році, а ключові експертні агенції світу дійшли висновку, що в Україні реальний рівень життя впав на 19%. Вони собі відкрили «зелену вулицю» для роботи з офшорами й при цьому вдвічі підвищили фіксовані податки для малих підприємців. Вони також зняли пільгову систему оподаткування з аграріїв. Ось такі насправді «досягнення» уряду. Вони ухвалили закон уночі, щоб не грабувати людей серед білого дня. Ще раз живцем зідрали шкіру з усієї країни», - заявила з цього приводу Юлія Тимошенко.

Вікторія Крайнєва