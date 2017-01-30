Monday, January 30, 2017
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Від оподаткування нерухомості місцеві бюджети поповнились майже на 44 мільйони

Деталі
січня 30, 2017

Завдяки сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, місцеві бюджети отримали торік 43,9 мільйона гривень (без показників підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДФС). Коментуючи надходження, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко відзначила, що за минулий рік рівень сплати зріс порівняно з 2015 роком майже вдвічі, а понадпланові доходи на 2016 рік склали майже 3 мільйони.
Більшу частину відрахувань податку забезпечили підприємства та установи регіону – понад 82 відсотки, сплативши 36,2 мільйони, що на 2,2 мільйона більше очікуваної суми. Фізичні особи поповнили бюджети на 7,7 мільйона, у тому числі податку за об'єкти житлової нерухомості – майже 3 мільйони, нежитлових приміщень – 4,7 мільйона. Торік фізособам фахівці фіскальної служби сформували та надіслали 11,5 тисячі податкових повідомлень-рішень про сплату податку.
Зокрема, найбільшу суму платежу фізичні та юридичні особи спрямували до місцевого бюджету м. Запоріжжя – 21,1 мільйона гривень, що становить близько 50 відсотків від загальних надходжень. Платники Мелітопольщини направили до бюджету майже 7,5 мільйона, Якимівського – 3,3 мільйона, Запорізького – 1,9 мільйона, Вільнянського – 1,7 мільйона та Бердянського районів – 1,6 мільйона.
Нагадаємо, у 2017 році згідно із внесеними змінами до Податкового кодексу України вдвічі зменшилися ставки податку – відтепер для об'єктів житлової або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, її розмір не перевищує 1,5 відсотка від мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр бази оподаткування. До прийняття змін ставка не перевищувала 3 відсотки.
Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.

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