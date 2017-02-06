Для вільного доступу на європейські ринки запорізьким підприємствам видано майже 1600 сертифікатів EUR.1

Деталі лютого 06, 2017

На товари походженням з України фахівці Запорізької митниці ДФС за минулий рік видали експортерам до країн Європейського Союзу 1580 сертифікатів форми EUR.1.



За словами в. о. начальника Запорізької митниці ДФС Антона Жучкова, найбільшу кількість документів запорізькі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності отримали для поставок товарів до Польщі, Болгарії, Німеччині, Румунії, Прибалтійських республік, Швейцарії, Нідерландів та інших країн ЄС.

Сертифікат EUR.1 дозволяє вітчизняним експортерам підтвердити статус преференційного походження товару. Він застосовується для безмитного експорту продукції до країн ЄС та заповнюється на митниці ДФС безкоштовно на кожну партію товарів. Цей документ посилює відповідальність експортера за достовірність інформації, яка потрібна для визначення українського походження товару.

Оформити сертифікат можна на будь-якому митному посту Запорізької митниці ДФС:

– відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання управління адміністрування митних платежів Запорізької митниці ДФС: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 12;

– митний пост "Запоріжжя-аеропорт": м. Запоріжжя,вул. Фелікса Мовчановського, 54;

– митний пост "Дніпрорудний": Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Центральна, 12а;

– митний пост "Дніпрорудний" у м. Пологи: Запорізька обл., Пологівський район, м. Пологи, вул. Магістральна, 142;

– митний пост "Запоріжсталь": м. Запоріжжя, Південне шосе, 74-а;

– митний пост "Бердянськ": м. Бердянськ, вул. Шевченка, 31;

– митний пост "Запоріжжя-центральний": м. Запоріжжя, вул. Привокзальна 9-а;

– митний пост "Мелітополь": м. Мелітополь, вул. Зіндельса, 2.

Детально про митне оформлення– на сайті Державної фіскальної служби України: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya.

Запорізька митниця ДФС