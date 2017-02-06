Monday, February 06, 2017
    .
    • .

Для вільного доступу на європейські ринки запорізьким підприємствам видано майже 1600 сертифікатів EUR.1

Деталі
лютого 06, 2017

На товари походженням з України фахівці Запорізької митниці ДФС за минулий рік видали експортерам до країн Європейського Союзу 1580 сертифікатів форми EUR.1.


За словами в. о. начальника Запорізької митниці ДФС Антона Жучкова, найбільшу кількість документів запорізькі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності отримали для поставок товарів до Польщі, Болгарії, Німеччині, Румунії, Прибалтійських республік, Швейцарії, Нідерландів та інших країн ЄС.
Сертифікат EUR.1 дозволяє вітчизняним експортерам підтвердити статус преференційного походження товару. Він застосовується для безмитного експорту продукції до країн ЄС та заповнюється на митниці ДФС безкоштовно на кожну партію товарів. Цей документ посилює відповідальність експортера за достовірність інформації, яка потрібна для визначення українського походження товару.
Оформити сертифікат можна на будь-якому митному посту Запорізької митниці ДФС:
– відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання управління адміністрування митних платежів Запорізької митниці ДФС: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 12;
– митний пост "Запоріжжя-аеропорт": м. Запоріжжя,вул. Фелікса Мовчановського, 54;
– митний пост "Дніпрорудний": Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Центральна, 12а;
– митний пост "Дніпрорудний" у м. Пологи: Запорізька обл., Пологівський район, м. Пологи, вул. Магістральна, 142;
– митний пост "Запоріжсталь": м. Запоріжжя, Південне шосе, 74-а;
– митний пост "Бердянськ": м. Бердянськ, вул. Шевченка, 31;
– митний пост "Запоріжжя-центральний": м. Запоріжжя, вул. Привокзальна 9-а;
– митний пост "Мелітополь": м. Мелітополь, вул. Зіндельса, 2.
Детально про митне оформлення– на сайті Державної фіскальної служби України: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya.

 

Запорізька митниця ДФС

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large51

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 