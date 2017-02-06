Monday, February 06, 2017
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Доходи місцевих бюджетів перевиконані на 35 відсотків

Деталі
лютого 06, 2017

У січні поточного року до місцевих бюджетів сплачено майже 484 мільйони гривень (без показників підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДФС). Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
Вона відзначила, що надходження до бюджетів громад порівняно з минулорічними зросли на 184 мільйони, а до прогнозованої суми на поточний рік – на 125 мільйонів або на 35 відсотків. При цьому позитивна динаміка спостерігається по всіх територіях.
Як підкреслила Юліана Козаченко, в умовах фінансової децентралізації місцеві бюджети матимуть додаткові ресурси. Цьому сприятиме спільна робота фіскальної служби та органів місцевої влади з "очищення" ринку праці від "конвертних" та "сірих" зарплат, укладання офіційних трудових відносин із робітниками та підвищення розміру мінімальної заробітної плати.
Також значні находження очікуються й від плати за землю. Тільки за перший місяць року рівень сплати до аналогічного періоду минулого року зріс майже на 23 мільйони. При індикативі на січень у 50 мільйонів фактично до бюджету спрямовано 66,8 мільйона.
Крім того, суттєві відрахування й від представників малого і середнього підприємництва, які поповнили місцеві бюджети щонайменше на 86 мільйонів, а це на 44 мільйони або вдвічі більше, ніж у січні 2016 року.
Податку з реалізації підакцизних товарів надійшло більш ніж 55 мільйонів, що на 6,5 мільйона більше прогнозів та на 21,5 мільйона випереджає рівень минулого року.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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