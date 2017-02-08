Депутати Енергодарської міскради прийняли програму молодіжного кредитування

Деталі лютого 08, 2017

В Енергодарі депутати міськради прийняли програму молодіжного кредитування. В її рамках планується провести конкурс на забудовника, а також по бульвару Каштановий побудувати новий будинок на 10 поверхів. Тут отримати квартири зможуть 100 сімей віком до 35 років. Щоб ознайомитися з умовами, потрібно зареєструватися на офіційному сайті http://www.molod-kredit.gov.ua або за адресою регіонального управління - Запоріжжя, вул.Патріотична, 49, тел. 0612-34-25-57, 236-06-17.