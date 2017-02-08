Єдине вікно для бійців АТО

Деталі лютого 08, 2017

Для бійців АТО, бажаючих отримати землю в Запорізькій області, створять єдине вікно. Оновлений склад обласного консультативної ради учасників антитерористичної операції, до якої увійшли представники 19 міст і районів області, вперше зібрався на своє засідання і визначив пріоритети діяльності. Найважливішим питанням для демобілізованих бійців залишається земельне. З одного боку, останнім часом завдяки наполегливості обласної влади і громадськості видано майже 2,5 тис. дозволів на розробку проектів землевідведення, з іншого - десятки заявників місяцями не можуть отримати від недобросовісних виконавців готові проекти. Виходом має стати єдине вікно, яке буде працювати при центрах допомоги учасникам АТО. Прийом будуть вести фахівці, які будуть перевіряти правильність і повноту представлених матеріалів, оперативно вносити корективи. Це дозволить систематизувати роботу і контролювати проходження кожної земельної справи.