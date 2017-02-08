Wednesday, February 08, 2017
    .
    • .

Єдине вікно для бійців АТО

Деталі
лютого 08, 2017

Для бійців АТО, бажаючих отримати землю в Запорізькій області, створять єдине вікно. Оновлений склад обласного консультативної ради учасників антитерористичної операції, до якої увійшли представники 19 міст і районів області, вперше зібрався на своє засідання і визначив пріоритети діяльності. Найважливішим питанням для демобілізованих бійців залишається земельне. З одного боку, останнім часом завдяки наполегливості обласної влади і громадськості видано майже 2,5 тис. дозволів на розробку проектів землевідведення, з іншого - десятки заявників місяцями не можуть отримати від недобросовісних виконавців готові проекти. Виходом має стати єдине вікно, яке буде працювати при центрах допомоги учасникам АТО. Прийом будуть вести фахівці, які будуть перевіряти правильність і повноту представлених матеріалів, оперативно вносити корективи. Це дозволить систематизувати роботу і контролювати проходження кожної земельної справи.

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large52

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 